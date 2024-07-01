Вестник Кавказа

Трех человек подозревают в незаконном обороте оружия в Дагестане

Трех человек подозревают в незаконном обороте оружия в Дагестане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Фигурантами дела о незаконном обороте оружия стали трое жителей Дагестана. Расследование продолжается.

В Дагестане завели уголовное дело в отношении трех человек, подозреваемых в незаконном обороте оружия. Об этом рассказали в управлении СКР по республике.

"Подозреваемые в мае 2024 через интернет-мессенджер (...) подыскали клиента и впоследствии реализовали охолощенный пистолет, переделанный для стрельбы боевыми патронами, после чего были задержаны сотрудниками УФСБ России по РД"

– СУ СКР по региону

Осматривая машину подозреваемых, правоохранители нашли и изъяли еще два пистолета с патронами.

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