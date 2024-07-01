Вестник Кавказа

Отца дагестанских боевиков отпустили

Отца дагестанских боевиков отпустили
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Дагестане отпустили экс-главу Сергокалинского района. Его сыновья совершили террористические атаки на Махачкалу и Дербент 23 июня.

Бывший руководитель Сергокалинского района Магомед Омаров отпущен после 10 дней ареста, заявил глава общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев.

Он отметил, что Омарова выпустили вчера поздно ночью. Экс-глава района был наказан за хулиганство. Его сыновья были участниками терактов в Дагестане. При этом Омаров знал о взглядах детей.

Теракты в Дагестане 2024

Напомним, террористические атаки на Махачкалу и Дербент были совершены 23 июня. Они напали на синагоги и церкви городов, а также полицейский пост.

Жертвами терактов стали 22 человека, пострадали свыше 40. В ходе нападения также уничтожено 5 террористов.

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