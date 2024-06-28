Вестник Кавказа

Трое задержанных за подготовку теракта арестованы в Дагестане

Трое задержанных за подготовку теракта арестованы в Дагестане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Дагестане заключены под стражу трое человек, участвовавших в подготовке теракта. Они будут находиться под арестом до осени.

В Дагестане арестованы трое человек, задержанные ранее за подготовку теракта. Об этом информирует Верховный суд республики.

Все трое обвиняются сразу по четырем статьям УК России.

"Советским районным судом Махачкалы рассмотрены ходатайства органов следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Магомеда Магомедова, Халида Магомедова, Заура Магомедова, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 222, ч. 4 ст. 222.1 УК РФ"

– ВС Дагестана

Мужчины заключены под стражу до 2 сентября.

Теракты в Дагестане

Чуть меньше двух недель назад боевики напали в двух городах республики на две церкви, две синагоги и пост ДПС. Жертвами терактов стали более 20 человек, еще 40 пострадали. Силовики уничтожили 5 боевиков.

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