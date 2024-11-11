Новая экотропа появится на Эльбрусе к 80-летию Победы

Еще одну экологическую тропу было решено создать на горе Эльбрус к важной дате – 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. На ней туристы смогут узнать о битве за Кавказ.

Познавательная экотропа в скором времени откроется на Эльбрусе – ее создание приурочено к 80-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне. Подробности рассказали в правительстве Кабардино-Балкарии.

"Новая экотропа со смотровыми площадками откроется летом 2025 года"

– власти КБР

В сообщении уточняется, что стартовой точкой тропы станет станция "Мир". Заканчивать маршрут туристы будут у пика Терскол.

На тропе разместят тематическую навигацию, из которой путешественники смогут узнать об истории Великой Отечественной войны. В том числе здесь будут размещены сведения о боях за Кавказ 1942-1943 годов.

Подобная навигация будет установлена и на смотровых площадках тропы.

Напомним, битва за Кавказ была одной из самых длительных за все время Великой Отечественной войны. Она началась 25 июля 1942 года, продолжалась 442 дня и завершилась 9 октября 1943 года. В этот день Ставропольский край был освобожден Красной армией от фашистов: враг, стремившийся захватить нефтяные месторождения Баку и Грозного, был разбит, что внесло важный вклад в коренной перелом в ходе войны.

День 9 октября в России официально объявлен Днем воинской славы.