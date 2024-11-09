Вестник Кавказа

Путин пригласил президента Абхазии на 80-летие Победы в Москву

Путин пригласил президента Абхазии на 80-летие Победы в Москву
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Президент России Владимир Путин пригласил главу Абхазии Аслана Бжания на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Торжественные мероприятия состоятся в мае 2025 года.

Президент Абхазии Аслан Бжания получил от российского президента Владимира Путина приглашение принять участие в мероприятиях к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

О нем рассказал посол РФ в Абхазии Михаил Шургалин, передает Sputnik Абхазия.

"Уважаемый Аслан Георгиевич, президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин поручил мне передать вам текст приглашения на мероприятия по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, которые состоятся 9 мая 2025 года"

– приглашение

Напомним, в Абхазии продолжается политический кризис, начавшийся после того, как оппозиция сорвала ратификацию уже заключенного между Москвой и Сухумом соглашения об инвестициях. Участники акции протеста захватили здания парламента и администрации президента Аслана Бжания, который покинул Сухум. Противники главы государства настаивали на его отставке, сам Бжания был готов уйти только при условии, что демонстранты покинут правительственные здания, а после его отставки будут назначены досрочные выборы, на которых он снова выдвинет свою кандидатуру.

Сегодня в Сухуме в Минобороны пройдут переговоры делегаций от властей и от координационного совета оппозиции.

Ситуацию прокомментировали в Кремле. Сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Москва считает необходимым как можно быстрее нормализовать ситуацию в Абхазии. Кроме того, по словам представителя Кремля, кризис должен разрешиться конституционным путем.

На фоне тревожных новостей из Абхазии российские туристы задумываются о том, чтобы сменить место отдыха на будущее лето. Отдых в Абхазии 2025 входил в топ-3 бронирований у крупных туроператоров – в ноябре его забронировали уже 100 тыс человек. Однако сейчас туристы начали аннулировать бронирования.

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