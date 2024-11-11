МИД Абхазии сообщил о попытке государственного переворота

Абхазские официальные власти через МИД подвел итог оппозиционному бунту: это была попытка государственного переворота, и она повредила контактам Абхазии с Россией. Попытка пока не увенчалась успехом, так как органы власти продолжают работать, в том числе президент Аслан Бжания.

Вечером воскресенья, после того как в Абхазии оппозиция захватила парламент, президентскую резиденцию и ряд ведомств, а президент Аслан Бжания был вынужден бежать в родное село, абхазский МИД распространил заявление о попытке государственного переворота со стороны оппозиционных сил.

В МИД подчеркнули, что срыв ратификации парламентом соглашения о гарантиях российских инвестиций и захват оппозицией государственных зданий нанес Абхазии имиджевый удар, а главное – повредил сотрудничеству с единственным стратегическим партнером страны, Россией.

Абхазские дипломаты сообщили, что республикой по-прежнему управляет избранный президент Аслан Бжания, и власти продолжают работать, несмотря на захват ведомственных зданий оппозицией.

"Принимаются все необходимые меры для стабильного обеспечения жизнедеятельности государства, все органы государственной власти работают в штатном режиме"

– МИД Абхазии