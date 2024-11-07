Вестник Кавказа

Лавров прилетел в Бразилию

Лавров прилетел в Бразилию
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Министр иностранных дел РФ прибыл с визитом в Бразилию. Он примет участие в саммите G20, который стартует сегодня в Рио-де-Жанейро.

Руководитель российской дипломатии Сергей Лавров прилетел в Бразилию, для участия в саммите «Группы двадцати» (G20).

Как пишет РИА Новости, министр прибыл в Музей современного искусства, где проходят главные мероприятия. Его приветствовал президент страны Лула да Силва.

Лавров возглавляет российскую делегацию на саммите по поручению Владимира Путина. В прошлом году он также возглавлял делегацию от России на саммите в Индии.

Стоит добавить, что саммит G20 стартует сегодня в Рио-де-Жанейро. Встреча лидеров организации продлится до 19 ноября.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
970 просмотров

Видео

Все видео


реклама

COP29

Баку, Азербайджан

11-22 ноября


ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Не опасно ли сейчас ехать в Абхазию: все, что нужно знать туристу о ситуации в республике

Не опасно ли сейчас ехать в Абхазию: все, что нужно знать туристу о ситуации в республике

МИД РФ: Армения дистанцируется от ОДКБ

МИД РФ: Армения дистанцируется от ОДКБ

Туроператорам посоветовали приостановить туры в Абхазию

Туроператорам посоветовали приостановить туры в Абхазию

Продовольственную безопасность обсудили замглавы МИД РФ и Турции

Продовольственную безопасность обсудили замглавы МИД РФ и Турции

Лавров и Фидан поговорили о России и Турции

Лавров и Фидан поговорили о России и Турции

Россия наводит порядок в отношениях с Абхазией

Россия наводит порядок в отношениях с Абхазией

Москва и Тегеран согласовывают сроки подписания стратегического договора

Москва и Тегеран согласовывают сроки подписания стратегического договора

Мария Захарова о COP29: Азербайджан умеет принимать глобальные мероприятия

Мария Захарова о COP29: Азербайджан умеет принимать глобальные мероприятия

Победа Трампа: что будет с отношениями России и США?

Победа Трампа: что будет с отношениями России и США?

Казахстан получил приглашение в БРИКС в качестве страны-партнера

Казахстан получил приглашение в БРИКС в качестве страны-партнера

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы