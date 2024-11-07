Министр иностранных дел РФ прибыл с визитом в Бразилию. Он примет участие в саммите G20, который стартует сегодня в Рио-де-Жанейро.

Руководитель российской дипломатии Сергей Лавров прилетел в Бразилию, для участия в саммите «Группы двадцати» (G20).

Как пишет РИА Новости, министр прибыл в Музей современного искусства, где проходят главные мероприятия. Его приветствовал президент страны Лула да Силва.

Лавров возглавляет российскую делегацию на саммите по поручению Владимира Путина. В прошлом году он также возглавлял делегацию от России на саммите в Индии.

Стоит добавить, что саммит G20 стартует сегодня в Рио-де-Жанейро. Встреча лидеров организации продлится до 19 ноября.