Лавров и Фидан поговорили о России и Турции

Сергей Лавров провел телефонный разговор с Хаканом Фиданом. Министры двух стран обсудили двусторонние отношения и региональные вопросы.
Глава российской дипломатии Сергей Лавров поговорил по телефону со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом.
Как пишет РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник из Анкары, стороны поговорили о двусторонних отношениях, а также затронули региональные вопросы.
"Сегодня вечером состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Хакана Фидана с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым"
- РИА Новости