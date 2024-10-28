Вестник Кавказа

Лавров и Фидан поговорили о России и Турции

Лавров и Фидан поговорили о России и Турции
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сергей Лавров провел телефонный разговор с Хаканом Фиданом. Министры двух стран обсудили двусторонние отношения и региональные вопросы.

Глава российской дипломатии Сергей Лавров поговорил по телефону со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник из Анкары, стороны поговорили о двусторонних отношениях, а также затронули региональные вопросы.

"Сегодня вечером состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Хакана Фидана с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым"

- РИА Новости

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