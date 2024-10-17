Турция продолжает готовиться к визиту Путина

В Анкаре заявили, что дата визита президента России пока не определена. На встрече Путина и Эрдогана на саммите БРИКС турецкий лидер выразил надежду на скорейший визит своего коллеги.

Анкара готовится к визиту руководителя российского государства Владимира Путина в Турцию.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник, даты визита президента России в настоящее время не определены.

"Мы ожидаем этот визит, готовимся к нему. Но пока конкретные сроки не определены"

- собеседник издания

Напомним, глава Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с Владимиром Путиным на саммите БРИКС в Казани выразил надежду на скорейший визит своего коллеги.