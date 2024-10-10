Вестник Кавказа

Путин встретился с Эрдоганом в Казани

Путин встретился с Эрдоганом в Казани
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Президент России встретился с Реджепом Тайипом Эрдоганом в Казани. Турецкий лидер прибыл в столицу Татарстана на саммит БРИКС.

Президент России Владимир Путин провел переговоры с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, который прибыл в Казань на саммит БРИКС.

Глава государства выразил Эрдогану соболезнования в связи с терактом в Анкаре. Он отметил, что Россия осуждает любые проявления подобного рода.

Далее Путин заявил, что Турция заинтересована в налаживании тесного сотрудничества с БРИКС. Он отметил роль Турции, которая связывает восток и запад Евразии.

Президент рассказал о добрососедских отношениях России и Турции, которые основываются на многолетнем опыте партнерского взаимодействия в разных областях.

"Мы с вами поддерживаем регулярный диалог по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня. Высоко ценю эти неизменно полезные контакты. Уверен, что и сегодняшняя наша беседа будет плодотворной и полезной"

- Владимир Путин

Российский лидер подчеркнул, что в прошлом году товарооборот между Россией и Турцией составил $55,4 млрд, а в этом году он вырос на 6,2%.

Он также сообщил, что российский и турецкий бизнесы осуществляют крупные проекты в различных отраслях экономик двух стран. Путин назвал связи в энергетике стратегически значимыми.

"Россия – надежный, проверенный временем поставщик в Турцию природного газа. В прошлом году по трубопроводам «Голубой поток» и "Турецкий поток" экспортировано 20,5 миллиарда кубических метров"

- Владимир Путин

Помимо этого, Путин напомнил о реализации проектов международного газового хаба и турецкой АЭС "Аккую" на территории Турции.

"Работы ведутся одновременно на всех четырех энергоблоках в круглосуточном режиме. Рассчитываем, что уже в следующем году станция начнет подачу электричества в энергосистему Турции"

- Владимир Путин

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