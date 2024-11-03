Иран будет вести свою внешнюю политику с оглядкой на США

В МИД Ирана рассказали, как собираются вести внешнюю политику после возвращения на пост президента США Дональда Трампа. В ведомстве подчеркнули, что обязательно будут следить за шагами новой американской администрации.

Иран намерен вносить коррективы в свою внешнюю политику в соответствии с действиями новой администрации Соединенных Штатов. Такое заявление сделал 18 ноября официальный представитель МИД страны Эсмаил Багаи.

Он подчеркнул, что отношения Тегерана и Вашингтона не стоит рассматривать периодами или как что-то, что зависит от одного человека, правительства или партии.

"Необходим исторический контекст. <...> Если мы говорим о будущем, мы будем корректировать свою будущую политику в соответствии с подходом противоположной стороны. Будем определять, что делать нужно, а что – нет"

– представитель ведомства