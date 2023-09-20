Четырехдневную рабочую неделю могут установить для россиян с детьми

В Госдуме предложили ввести четырехдневную рабочую неделю родителям-одиночкам и многодетным родителям. Нововведение предлагается запустить в тестовом режиме на 12 месяцев.

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил вице-премьеру Татьяне Голиковой предложение по проведение в РФ эксперимента по введению четырехдневной рабочей недели без снижения дохода для части граждан с детьми.

"Предлагаю предоставить возможность одному из родителей в многодетной семье при условии, что оба официально трудоустроены, переходить на четырехдневную рабочую неделю без снижения уровня дохода. Аналогичным правом предлагаю наделить одиноких родителей"

– Чернышов

При этом виц-спикер допускает, что при переходе на сокращенную рабочую неделю такие сотрудники могли бы перейти на удлиненный рабочий день - 9 часов, делать это можно по соглашению с работодателем.

"Эксперимент может быть проведен в течение 12 месяцев на территории одного или нескольких регионов или же на базе нескольких крупных государственных предприятий"

– Чернышев

Также к инициативе могут подключить на добровольной основе частные предприятия.

Согласно обращению вице-спикера, в будущем четырехдневка может быть закреплена в Трудовым кодексе.

Ожидается, что инициатива улучшит качество жизни семей, воспитывающих детей, передает РИА Новости.