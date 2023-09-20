Четырехдневную рабочую неделю могут установить для россиян с детьми

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил вице-премьеру Татьяне Голиковой предложение по проведение в РФ эксперимента по введению четырехдневной рабочей недели без снижения дохода для части граждан с детьми.
"Предлагаю предоставить возможность одному из родителей в многодетной семье при условии, что оба официально трудоустроены, переходить на четырехдневную рабочую неделю без снижения уровня дохода. Аналогичным правом предлагаю наделить одиноких родителей"
– Чернышов
При этом виц-спикер допускает, что при переходе на сокращенную рабочую неделю такие сотрудники могли бы перейти на удлиненный рабочий день - 9 часов, делать это можно по соглашению с работодателем.
"Эксперимент может быть проведен в течение 12 месяцев на территории одного или нескольких регионов или же на базе нескольких крупных государственных предприятий"
– Чернышев
Также к инициативе могут подключить на добровольной основе частные предприятия.
Согласно обращению вице-спикера, в будущем четырехдневка может быть закреплена в Трудовым кодексе.
Ожидается, что инициатива улучшит качество жизни семей, воспитывающих детей, передает РИА Новости.