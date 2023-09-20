Орешкин: четырехдневная рабочая неделя в России возможна

Опубликовано: 22:04, 20 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В России есть возможность работы по иному, чем пятидневка, графику, напомнил Орешкин. Так, есть работодатель одобряет, работники могут трудиться только четыре дня в неделю.

Четырехдневная рабочая неделя в России может быть введена, если об этом договорятся сотрудник и работодатель, напомнил помощник президента Максим Орешкин.

"Сейчас у нас есть такая возможность, как вы знаете. У нас предприятия сами определяют тот график работы, это вопрос договоренности всегда между работодателем и работниками в конкретном месте"

– Орешкин

Согласно опросам, большинство российских компаний поддерживают идею короткой рабочей недели, но пока не готовы ее реализовать. Сотрудники также в основном позитивно смотрят на такую возможность.

В Госдуме предлагают сократить неделю не на день, а на 4 часа, чтобы защитить граждан от выгорания.