Вопрос сокращения рабочей недели в России снова подняли в Госдуме

Опубликовано: 10:33, 11 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Рабочую неделю россиян необходимо сделать короче на 4 часа, считают в Госдуме. Граждане выгорают, работая по существующему режиму.

Уменьшение на 10% количества рабочих часов в неделю поможет сотрудникам не выгорать, а стране быть передовой, полагает член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

По ее мнению, на смену 40-часовой рабочей неделе должна прийти 36-часовая, сделать это можно разными способами: либо коротким днем станет пятница, либо немного сократится рабочий день в каждый из будних дней.

"По этому пути идут многие страны мира, и Россия должна быть в этом направлении прогрессивной"

– Бессараб

Работая по 8 часов в день россияне часто выгорают, отметила она.

Нововведение можно было бы в тестовом режиме запустить в стране на два года, добавила Бессараб в беседе с Лентой.ру.

Сейчас рабочая неделя короче, чем в РФ в ряде стран Европы, а также в Азербайджане, Израиле, Ираке. Дольше приходится трудиться жителям Египта, Катара, Бангладеша.