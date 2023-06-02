Кто в мире больше всех работает

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Недавно в России предложили ввести шестидневную рабочую неделю, объяснив это необходимостью укрепления экономики. До этого Минтруда РФ сообщило о готовности рассмотреть возможность сокращения рабочей недели. Пока об изменениях в трудовом законодательстве говорить рано, но мировая тенденция свидетельствует о постепенном сокращении рабочей недели.

При этом есть государства, которые, напротив, рассматривают возможность увеличения рабочих часов. Кто работает больше всех, а кто - меньше, разбираемся в этой статье.

Сколько часов в неделю работает мир?

По данным World Population Review, в среднем по миру количество рабочих часов в неделю варьируется от 40 до 50. Развитые страны с более высоким достатком зачастую работают меньше, при этом компенсация за переработку там выше, а трудовое законодательство более лояльно к занятым гражданам. По статистике, страны, где рабочих часов меньше, а выходных больше, чаще попадают в список самых счастливых стран, в отличие от государств, где выходные короче.

В России на законодательном уровне утверждена 40-часовая рабочая неделя, то есть 5 рабочих дней по 8 часов, и, соответственно, два выходных дня.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

По данным Международной организации труда за 2022 год, меньше всего в мире работают в:

Реюньоне (регион Франции в Индийском океане) - 29 часов Ираке - 30 часов Нидерландах - 30 часов Руанде - 31 час Австралии, Малави - 32 часа Норвегии, Великобритании и Австрии - 33 часа Германии, Израиле, Аргентине, Азербайджане, Бельгии, Дании - 34 часа.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Больше всего работают в:

Мавритании - 54 часа Египте - 53 часа Гамбии - 51 час Буркина-Фасо, Катаре, Лесото - 50 часов Бангладеш - 49 часов Кении, Ливане, Монголии - 48 часов.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

4 рабочих дня как новая нормальность в мире

На сегодняшний день большинство развитых стран мира начинают экспериментировать с четырехдневной рабочей неделей. Компании, которые переводят сотрудников на такой рабочий график, отмечают высокую продуктивность, улучшение настроения и укрепление связей в коллективах, работающих по четыре дня в неделю вместо привычных пяти. Благодаря сокращенной рабочей неделе, удовлетворенность жизнью у сотрудников выше, а риск профессионального выгорания снижается. Хотя пока что ни одна страна официально не перешла на четырехдневную рабочую неделю, некоторые государства активно продвигают такую практику.

Южная Африка

Более 500 сотрудников 28 южноафриканских компаний работают 4 дня в неделю в рамках испытаний сокращенной рабочей недели. В основе эксперимента модель 100/80/100: работники получают 100% заработной платы, работая 80% от привычного времени, но при этом обеспечивая 100-процентный результат.

Бельгия

В начале 2022 года правительство Бельгии объявило о реформах, которые предоставляют работникам право работать четыре дня вместо пяти без потери заработной платы. Закон вступил в силу в ноябре 2022 года. В рамках закона количество рабочих часов на 4-дневной рабочей неделе остается прежним, но при этом сотрудникам предприятий гарантируется один дополнительный выходной в качестве компенсации.

Исландия

В 2015-2019 годах Исландия провела самый масштабный эксперимент по введению 4-дневной рабочей недели, в котором участвовали две с половиной тысячи человек. Эксперимент признан ”чрезвычайно успешным”: участники сообщали об улучшении самочувствия, обретении жизненного равновесия и увеличении продуктивности. Сегодня 90% рабочих Исландии имеют право запросить сокращенную рабочую неделю.

Япония

В 2021 году японское правительство представило руководство по экономической политике, одной из рекомендаций которого было обеспечение возможности работать четыре дня вместо пяти. Ряд компаний в Японии, в том числе Microsoft и Panasonic уже экспериментируют с 4-дневной рабочей неделей, а такие корпорации как Mizuho и Cross River ввели сокращенный рабочий график на постоянной основе.

Казахстан

В июле 2023 года у казахстанских предприятий тоже появится возможность переводить сотрудников на 4-дневную рабочую неделю в рамках поправок, внесенных в трудовое законодательство страны.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Четырехдневную рабочую неделю также практикуют компании в таких странах:

Канада

Дания

Германия

Ирландия

Нидерланды

Норвегия

Шотландия

Испания

Швейцария

Великобритания

США

ОАЭ

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

69 рабочих часов в Южной Корее?

Несмотря на популярность идеи четырехдневной рабочей недели, не все страны в мире готовы ее адаптировать к своим трудовым условиям. Южная Корея, например, предлагает ввести 69-часовую рабочую неделю. Сейчас южные корейцы работают 52 часа в неделю, и, судя по всему, правительство считает их недостаточными для экономики страны. Основная причина, по которой Южная Корея хочет увеличить количество рабочих часов в неделю заключается в том, что население страны стареет, при этом рождаемость одна из самых низких в мире.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что такое 996

Южная Корея не единственная азиатская страна, где практикуется длинная рабочая неделя. В Китае, в частности, на многих предприятия действует система 996 - график, при котором рабочий день начинается в 9 утра и заканчивается в 9 вечера, а рабочая неделя длится 6 дней. В августе 2021 года Верховный народный суд КНР признал незаконной систему 996, тем не менее некоторые корпорации по-прежнему ей верны.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что такое кароси

В Японии, несмотря на участие некоторых компаний в эксперименте по введению 4-дневной рабочей недели, одной из сложнейших социальных проблем остается такое явление как ”кароши” или ”кароси” - смерть от переработки. По данным Всемирной организации здоровья, ежегодно в мире от переутомления на работе умирают более 700 тыс человек.