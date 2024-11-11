Кризис в Абхазии: власти и оппозиция продолжат переговоры завтра

Представители руководства республики и оппозиции в Абхазии, которым сегодня не удалось прийти к согласию, продолжат консультации завтра. Тем временем МВД и СГБ заявили, что продолжают подчиняться президенту.

Урегулирование политического кризиса в Абхазии продолжится завтра, заявили в спецгруппе Общественной палаты, созданной для переговоров между властями и оппозицией.

"Специальная группа во главе с членом палаты Сократом Джинджолия встретились с лидерами оппозиции и президентом Асланом Бжания"

– представители спецгруппы

В ходе встреч глава государства и оппозиционеры были проинформированы о том, какими различными путями может быть урегулирован кризис.

Ранее сегодня министр внутренних дел Роберт Киут заявил, что не собирается уходить в отставку и намерен продолжать выполнять приказы президента. Глава МВД также подчеркнул, что абхазские силовые ведомства продолжают работать штатно под руководством Бжания.

Аналогичное заявление сделал глава Службы госбезопасности Дмитрий Кучуберия. Он подчеркнул, что все сотрудники остаются верными присяге.

Напомним, накануне оппозиция сорвала ратификацию инвестиционного соглашения с Россией и захватила здания администрации президента и парламента.