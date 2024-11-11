Абхазская оппозиция не уходит из правительственных зданий в Сухуме

Оппозиционеры ответили отказом на выдвинутое президентом Асланом Бжания условие – покинуть захваченные ими накануне здания правительства в столице республики Сухуме.

Представители абхазской оппозиции решили не покидать взятые ими буквально штурмом накануне здания правительства в Сухуме. Таким образом они не пошли навстречу президенту Аслану Бжания, предъявившему накануне соответствующие требования.

Один из ключевых оппозиционеров Адгур Ардзинба заявил, что оппозиция продолжить занимать правительство, пока президент не покинет свой пост и уйдет в отставку.

"Требование народа мы на улице спросили. Пока он не уйдет, мы отсюда не разойдемся"

– Ардзинба

Ранее Бжания, который находится сейчас в родовом селе Тамыш в Очамчирском районе, заявил о готовности покинуть свой пост, однако предупредил, что сделает это лишь после того, как его политические противники уйдут из зданий правительства. Кроме того, политик заявил, что выдвинет свою кандидатуру на досрочные выборы президента, если они будут назначены.

Напомним, ситуация в Абхазии обострилась в связи с ратификацией парламентом соглашения с Россией о гарантиях для инвесторов из РФ. Голосование по ней должно было состояться накануне, однако было сорвано протестующими, которые ворвались в здания правительства. Президент покинул Сухум и уехал в родовое село Тамыш.