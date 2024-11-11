Беспорядки в Абхазии - названо количество пострадавших

В абхазской столице в результате беспорядков пострадали 14 человек. Часть пациентов уже выписана, тех, кто остается в больнице, посетил глава Минздрава.

В Сухуме в ходе акций протеста, организованных оппозицией, пострадали 14 человек.

Часть из пострадавших, получив медицинскую помощь, была выписана, некоторые госпитализированы. Известно, что одному пациенту потребуется операция, он получил травму в скуло-орбитальной области. Сегодня утром пострадавших в больнице навестил глава Минздрава республики Эдуард Бутба. Он отметил, что все лечебные учреждения Абхазии и Минздрав работают в штатном режиме.

На субботу оппозиция планирует новую акцию, начать ее планируется в 14.00. К этому часу протестующие вернули на место часть секций поваленного накануне забора у здания парламента. Подъезды к правительственных зданиям перекрыты военными и пожарными автомобилями.

Оппозиционные силы Абхазии намерены провести сегодня собрание в конференц-зале администрации президента.