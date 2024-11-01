Абхазская оппозиция требует отставки президента

Власти Абхазии сели за стол переговоров с представителями оппозиции, которые требуют отставки президента страны и его досрочных выборов, чтобы не усугублять ситуацию.

После беспорядков, которые привели к захвату участниками митинга комплекса правительственных зданий в столице Абхазии Сухуме, протестующие потребовали отставки президента Аслана Бжании, сообщил председатель комитета по защите суверенитета республики Леван Микаа.

"Идут переговоры, ждем отставки президента"

- Леван Микаа

Еще один вопрос, который решается за столом переговоров у президента – обсуждается требование досрочных выборов главы республики, заявил на митинге в Сухуме один из лидеров оппозиции, председатель оппозиционной общественной организации "Абхазское народное движение" (АНД) Адгур Ардзинба, передает ТАСС.

"Была сформирована группа депутатов, отправили их к президенту. Один единственный вопрос: это отставка президента, проведение внеочередных досрочных выборов… Мы ждем ответа, мы попросили это сделать, чтобы ситуация еще больше не усугубилась, чтобы не было столкновений"

- Адгур Ардзинба

На фоне нынешней ситуации в республике официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала пост в Telegram-канале ведомства, отметив, что в России с озабоченностью следят за событиями в соседней дружественной Абхазии, где вновь обострились внутриполитические противоречия.

"Оппозиционные силы, к сожалению, не сочли возможным урегулировать разногласия с законной властью страны через цивилизованный взаимоуважительный диалог и вышли за рамки правового поля, спровоцировав эскалацию конфликта. В результате в республике сложилась кризисная ситуация, и это, вне зависимости от ее исхода, тормозит развитие Абхазии. В частности, очевидно, что сценарии, подобные нынешнему, отнюдь не способствуют привлечению зарубежных инвестиций, являющихся весомым фактором социально-экономического подъема республики"

- Мария Захарова

Россия не вмешивается во внутренние процессы в Абхазии, однако рассчитывает, что возникшая ситуация будет урегулирована исключительно мирным политическим путем, отметила Захарова.

В складывающихся условиях МИД России вынужден рекомендовать российским гражданам воздержаться от поездок, включая туристические, в Абхазию, а тем россиянам, которые сейчас находятся в этом государстве, важно проявлять повышенную осмотрительность, не приближаться к местам беспорядков, а при возможности – выехать из страны, добавила дипломат.

Напомним, во взаимодействии России с Абхазией наступил момент истины: Москва настаивает на устранении дискриминации российского бизнеса в республике, а абхазская оппозиция пытается использовать это для раздувания протестов и беспорядков в преддверии президентских выборов. Сегодня, 15 ноября, абхазский парламент должен был ратифицировать новейшее соглашение с Россией о гарантиях для российских инвесторов. Однако новейшее соглашение уже вызвало протесты оппозиции в Абхазии – на этой неделе ее представители напали на депутата Алмаса Акабу и были задержаны полицией, после чего их сторонники перекрыли трассы, ведущие в Сухум. В среду вечером властям удалось взять ситуацию под контроль.