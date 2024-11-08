Вестник Кавказа

Массовое ДТП в Ингушетии унесло две жизни

Массовое ДТП в Ингушетии унесло две жизни
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Автоавария, в которой приняли участие четыре автомобиля произошла накануне в Ингушетии. ДТП стало смертельным для двоих.

В Ингушетии в воскресенье случилось массовое ДТП со смертельным исходом, информирует управление ГИБДД МВД по республике.

Водитель "Лады-Гранты" - молодой человек 19-ти лет не имеющий водительского удостоверения, при обгоне столкнулся с другим автомобилем, также "Ладой-Грантой".

"Это повлекло столкновение белой "Гранты" с ехавшим перед ней среднетоннажным грузовиком "ГАЗ-3307", после чего синяя "Гранта", выехав на встречную полосу, столкнулась с автомобилем "ВАЗ-21060"

– сообщение

В автоаварии погибли водитель и пассажир "ВАЗа", они скончались на месте. Госпитализированы 19-летний водитель синей "Гранты" и трое пассажиров белой, в том числе один ребенок.

Правоохранители проводят проверку по факту произошедшего.

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