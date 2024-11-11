Вестник Кавказа

Президент IPU: COP29 показывает стремление Азербайджана продвигать климатические решения

Президент IPU: COP29 показывает стремление Азербайджана продвигать климатические решения
© Фото: Trend
COP29 в Баку отражает стремление Азербайджана продвигать климатические решения, отметила в своем выступлении президент Межпарламентского союза. Сегодня на  COP29 проходит Парламентская встреча.

На Парламентской встрече в рамках COP29 в Баку выступила президент Межпарламентского союза (IPU) Тулия Аксон, она отметила стремление Азербайджана продвигать климатические решения.

"Мы, члены парламента, выражаем искреннюю благодарность городу Баку за проведение COP29 – площадки, которая отражает стремление Азербайджана продвигать климатические решения и устанавливать высокие стандарты для глобального сотрудничества в области климатических действий"

– Аксон

Глава IPU подчеркнула, что решения, которые будут приняты на 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата, будут определять жизнь будущих поколений. По ее словам, настало время превращать амбиции в действия.

"Собравшись здесь на COP29, мы должны признать, что около 733 млн человек, то есть каждый одиннадцатый житель планеты, в настоящее время страдает от голода – кризиса, усугубляемого неумолимыми последствиями изменения климата. Мы стоим на пороге, где амбиции должны превращаться в действия, а слова – в реальные перемены"

– Аксон

Климатическая конференция ООН проходит в Баку с 11 по 22 ноября.

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Баку, Азербайджан

11-22 ноября


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