Вестник Кавказа

Парламентская встреча в рамках COP29 открылась в Баку

Cop29
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В столице Азербайджана сегодня в рамках COP29 стартовала Парламентская встреча. Делегации из разных стран мира обсудят проблемы климата, в программе ряд сессий и двусторонние встречи.

В Баку началась Парламентская встреча в рамках COP29 - 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата.

Программа встречи рассчитана на два дня, мероприятие будет проходить  и 17 ноября. Организаторами выступили Милли Меджлис Азербайджана и Межпарламентский союз. Участие в Парламентской встрече принимают вице-президент IPU, депутат Милли Меджлиса Севиль Микаилова и до 330 представителей парламентов различных стран и международных организаций.

Мероприятие включает следующие сессии: "Подготовка почвы: понимание реального влияния изменения климата", "Превращение климатических обязательств в реальность: роль парламентов в повышении амбиций по смягчению последствий и реализации национально определяемых вкладов", "Разбор глобальной архитектуры климатического финансирования: мобилизация ресурсов и упрощение доступа к климатическим средствам" , "Повышение устойчивости перед изменением климата: расширение масштабов адаптации и укрепление местных возможностей".

В планах обсуждение реальных последствиях изменения климата, роли парламентов в усилении мер по смягчению последствий, использовании технологий для борьбы с изменением климата и другие актуальные вопросы.

Также в рамках мероприятия состоится ряд двусторонних встреч. По итогам Парламентской встречи в рамках COP29 будет принят окончательный документ.

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COP29

Баку, Азербайджан

11-22 ноября


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