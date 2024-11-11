Вестник Кавказа

Российские парламентарии примут участие в парламентской встрече на COP29

Российские парламентарии примут участие в парламентской встрече на COP29
© Фото: Милли Меджлис Азербайджана
Сегодня вечером в Баку прибыла российская парламентская делегация, которая примет участие в двухдневной парламентской встрече 92 делегаций из 66 стран, которая стартует завтра, 16 ноября в рамках COP29.

Сегодня в Международном аэропорту Гейдар Алиев в Баку встречали первого заместителя председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Андрея Яцкина и заместителя председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Петра Толстого – они прибыли в Азербайджан для участия в парламентской встрече, организованной Милли Меджлисом (парламентом) Азербайджана и Межпарламентского союза в рамках 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата COP29.

В Международном аэропорту Гейдар Алиев гостей встречали депутаты Милли Меджлиса Низами Сафаров, Ханлар Фатиев и другие официальные лица, передает Trend.

Двухдневная встреча 92 делегаций парламентов 66 стран мира стартует в Баку завтра, 16 ноября. Ожидается, что в ней примут участие около 330 участников, а также 167 членов парламента, в том числе 12 спикеров и вице-спикеров.

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COP29

Баку, Азербайджан

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