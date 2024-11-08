Организацию COP29 в Баку оценили в России

В российской делегации довольны проведением COP29 в Баку. Один из ее представителей отметил, что принимающая сторона очень хорошо поработала над организацией мероприятия.

Глава Росгидромета Игорь Шумаков поделился своим мнением об уровне организации Конференции по изменению климата COP29, стартовавшей в Баку в этот понедельник.

Замглавы российской делегации отметил, что принимающая сторона хорошо поработала над организационными вопросами. Он добавил, что мероприятие проходит на высшем уровне.

"Все великолепно. Наши коллеги из Азербайджана сделали все возможное, чтобы организовать такой масштабный форум"

– Игорь Шумаков

Кроме того, он подчеркнул, что российской делегации приятно и удобно работать на форуме.

