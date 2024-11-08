Вестник Кавказа

Организацию COP29 в Баку оценили в России

Организацию COP29 в Баку оценили в России
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В российской делегации довольны проведением COP29 в Баку. Один из ее представителей отметил, что принимающая сторона очень хорошо поработала над организацией мероприятия.

Глава Росгидромета Игорь Шумаков поделился своим мнением об уровне организации Конференции по изменению климата COP29, стартовавшей в Баку в этот понедельник.

Замглавы российской делегации отметил, что принимающая сторона хорошо поработала над организационными вопросами. Он добавил, что мероприятие проходит на высшем уровне.

"Все великолепно. Наши коллеги из Азербайджана сделали все возможное, чтобы организовать такой масштабный форум"

– Игорь Шумаков

Кроме того, он подчеркнул, что российской делегации приятно и удобно работать на форуме.
 

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1135 просмотров

Видео

Все видео


реклама

COP29

Баку, Азербайджан

11-22 ноября


ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Генпрокурор РФ выступил на COP29 в Баку

Генпрокурор РФ выступил на COP29 в Баку

Владимир Путин провел переговоры с Ильхамом Алиевым во время COP29

Владимир Путин провел переговоры с Ильхамом Алиевым во время COP29

Азербайджан и Дагестан ведут активную работу по развитию логистики – Абдулатипов

Азербайджан и Дагестан ведут активную работу по развитию логистики – Абдулатипов

Правоохранители стран мира обсуждают борьбу с изменением климата на COP29

Правоохранители стран мира обсуждают борьбу с изменением климата на COP29

Генпрокурор РФ прибыл в Баку на COP29

Генпрокурор РФ прибыл в Баку на COP29

Мишустин передал президенту Азербайджана пожелания от Путина

Мишустин передал президенту Азербайджана пожелания от Путина

Али Асадов рассказал о проблеме обмеления Каспия

Али Асадов рассказал о проблеме обмеления Каспия

Мария Захарова о COP29: Азербайджан умеет принимать глобальные мероприятия

Мария Захарова о COP29: Азербайджан умеет принимать глобальные мероприятия

Углеродный испытательный полигон вместе с Россией создадут в Азербайджане

Углеродный испытательный полигон вместе с Россией создадут в Азербайджане

В Азербайджане рассказали о новых инициативах в экономике с Россией

В Азербайджане рассказали о новых инициативах в экономике с Россией

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы