Вестник Кавказа

Генпрокурор РФ выступил на COP29 в Баку

Генпрокурор РФ выступил на COP29 в Баку
© Фото: телеграм-канал Генпрокуратуры РФ
Генеральный прокурор России выступил на встрече представителей правоохранительных органов на COP29. В своем докладе он рассказал о борьбе с загрязнением и обмелением Каспия.

Генеральный прокурор России Игорь Краснов принял участие во встрече представителей правоохранительных органов стран-участниц Конференции ООН по климату COP29.

В своей речи он рассказал о проблемах Каспийского моря и подчеркнул, что все прикаспийские страны прикладывают усилия для борьбы с загрязнением и обмелением моря, а также противодействуют преступности в данной сфере.

Краснов также отметил, что по инициативе президента Владимира Путина в России с 2019 года реализуется проект "Чистый воздух", направленный на сокращение выбросов в атмосферу углекислого газа и вредных примесей.

Помимо этого, генпрокурор призвал не допустить политизации международного антикриминального сотрудничества. Он добавил, что орган открыт для диалога со всеми странами и организациями.

"Сегодня как никогда актуально звучат слова общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева: "Мир живет и развивается благодаря созиданию"

- Игорь Краснов

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COP29

Баку, Азербайджан

11-22 ноября


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