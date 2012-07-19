О ЧС на Кубани будут вещать домофоны

Кубанские власти намерены дооборудовать домофоны многоэтажек так, чтобы они могли оповещать жильцов о чрезвычайных ситуациях в регионе, поскольку нынешние средства оповещения с этой задачей справляются плохо.

Власти Краснодарского края намерены опробовать новую систему оповещения населения при чрезвычайных ситуациях, сообщил сегодня Telegram-канал краевого министерства ГО и ЧС.

Новым средством информирования жильцов многоэтажек в кубанских городах станут привычные домофоны, установленные в каждом подъезде – технически подключить их к единому центру оповещения вполне реально, пояснили спасатели.

Причиной такого решения стало то, что многие жители городов на Кубани жалуются на существующие системы оповещения, которые, по их мнению, не справляются со своей задачей. протестировать подключение домофонов к системе оповещения.

Пока новую систему протестируют на двух многоэтажках в Краснодаре – если результаты окажутся удовлетворительными, то технологию начнут внедрять во всех крупных городах и станицах края.

Проект может заработать уже до конца текущего 2024 года, добавили в краевом МЧС..