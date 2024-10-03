Вестник Кавказа

Краснодарский край посчитали "раем" для отдыха четверть россиян

Сочи
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Краснодарский край уступил по популярности Байкалу и Алтаю, но вошел в пятерку мест, где россияне провели бы отпуск мечты.

Краснодарский край назвали в числе мест, куда отдыхающие россияне хотели бы попасть более всего. Рейтинг составлен на основе материалов сервиса по бронированию. 

На первом месте вполне ожидаемо был назван Байкал. Величественные красоты этого озера будоражат умы 47% участников опроса. Также в пятерку вошли Алтай, Санкт-Петербург и Карелия. 

Горы и Черное море по-прежнему привлекают значительное число россиян, поэтому Краснодарский край в качестве места отдыха мечты выбрали 24% респондентов. 

Отметим, что внутренние туристы готовы потратить на одного человека около 83 тысяч рублей, сообщают "Известия".

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