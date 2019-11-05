Вестник Кавказа

Краснодарский край опустился в экологическом рейтинге за лето

Парк Галицкого в Краснодаре
© Фото: Ольга Андронова/ “Вестник Кавказа“
Краснодарский край потерял три позиции в экологическом рейтинге российских регионов. Впрочем, ситуация с экологией в регионе относительно благоприятная.

Специалисты представили обновленный рейтинг российских регионов по уровню экологии, в котором Краснодарский край занял 19 место. За лето текущего года регион утратил три позиции, сообщили в организации "Зеленый патруль". 

Эксперты исследовали качество воды, уровень загрязнения воздуха, почвы, ситуацию с мусором, а также меры по защите лесных территорий.  

Несмотря на место в относительном отдалении от лидеров, Краснодарский край за год совершил солидный рывок, поднявшись с 31 места в рейтинге на 19. Лучшими регионами по поддержанию экологии признаны Алтай, Москва и Мурманская область.

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