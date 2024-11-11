Джейхун Байрамов обсудил сотрудничество Азербайджана с ООН на COP29

В ходе COP29 глава МИД АР Джейхун Байрамов переговорил с заместителем генсека ООН о сотрудничестве. Также он рассказал собеседнику об использовании «зеленых» технологий в восстановлении Карабаха.

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов провел встречу с заместителем генсека ООН Жорже Морейра да Силвой на полях COP29. На ней поднимались вопросы парнерства Баку и международной организации и председательства Азербайджана на COP29.

Джейхун Байрамов рассказал об организации климатической конференции, отметив, что сотрудничество с ООН находится среди основных приоритетов.

В ходе разговора стороны обсудили значимость переговоров, проходящих на COP29. Стороны уверенны, что они поспособствуют борьбе с климатическими изменениями.

Министр также указал на инициативы Азербайджана в области «зеленой» энергии, особенно в контексте работ по восстановлению на освобожденных от оккупации территориях, где активно используются экологичные технологии. Кроме того, он передал, что одной из главных угроз в возрождении региона выступают мины. В преодолении опасной для жизни и безопасности граждан проблемы большую роль играет международное сотрудничество.

Представитель ООН отметил удовлетворение от подхода Азербайджана к сотрудничеству с организацией. Он отлично оценил организацию COP29 и пожелал Баку дальнейших успехов.