Две школы на 1000 мест возвели в Дагестане

В двух селах Дагестана завершили строительство школ. Одно учебное заведение вмещает в себя 392 школьника, а второе – 604. Школы построены в рамках проекта "Образование".

Два села в Хасавюртовском районе Дагестана – Цияб-Ичичали и Сивух - обзавелись школами, пишет пресс-служба республиканского Минстроя.

Учебное заведение в Цияб-Ичичали сможет вместить в себя 392 ученика. Здание оборудовали современными интерактивными досками, а также компьютерами. Рядом со школой установлена зона для отдыха и спорта.

Учреждение в Сивухе рассчитано на 604 школьника. В кабинетах поставили современное оборудование и удобные парты. Школа также будет иметь новую спортивную зону.

Как отметили в ведомстве, школы в Хасавюртовском районе построены в рамках проекта "Образование".