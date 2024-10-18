Новый состав правительства утвердили на Ставрополье

Глава Ставрополья подписал распоряжение об утверждении нового правительства региона. Предыдущий состав сложил свои полномочия более полутора месяцев назад.
В Ставропольском крае утвержден новый состав правительства региона. Об этом рассказали в пресс-службе губернатора Владимира Владимирова.
"На должности заместителей председателя правительства Ставропольского края назначены: Николай Афанасов, Илья Дроздов, Сергей Дубровин, Юрий Коваленко. На пост заместителя председателя правительства Ставропольского края – министра финансов Ставропольского края назначена Лариса Калинченко"
– пресс-служба
Согласно распоряжению, подписанному губернатором, исполняющим обязанности первого зампреда правительства назначен Андрей Хлопянов, и врио зампреда – Игорь Иванов.
Напомним, предыдущий состав правительства Ставрополья края сложил свои полномочия в конце сентября.