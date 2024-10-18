Вестник Кавказа

Новый состав правительства утвердили на Ставрополье

Новый состав правительства утвердили на Ставрополье
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава Ставрополья подписал распоряжение об утверждении нового правительства региона. Предыдущий состав сложил свои полномочия более полутора месяцев назад.

В Ставропольском крае утвержден новый состав правительства региона. Об этом рассказали в пресс-службе губернатора Владимира Владимирова. 

"На должности заместителей председателя правительства Ставропольского края назначены: Николай Афанасов, Илья Дроздов, Сергей Дубровин, Юрий Коваленко. На пост заместителя председателя правительства Ставропольского края – министра финансов Ставропольского края назначена Лариса Калинченко"

– пресс-служба

Согласно распоряжению, подписанному губернатором, исполняющим обязанности первого зампреда правительства назначен Андрей Хлопянов, и врио зампреда  – Игорь Иванов.

Напомним, предыдущий состав правительства Ставрополья края сложил свои полномочия в конце сентября.

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