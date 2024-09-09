Вестник Кавказа

Прокуратура Ставрополья взялась за чиновников-коррупционеров

Прокуратура Ставрополья взялась за чиновников-коррупционеров
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Ставрополья решительно борются с фактами коррупции в своих рядах – только с начала года свои высокие посты в связи с утратой доверия покинули 17 чиновников, замешанных в коррупционных преступлениях.

Прокуратура Ставропольского края только с начала текущего 2024 года добилась увольнения со своих постов 17 высокопоставленных чиновников в связи с утратой доверия, связанных с фактами коррупции, сообщили в надзорном органе.

Госслужащие, уличенные в коррупции, покинули свои посты с "волчьим билетом" – без права восстановления на государственной службе, а контролировал исполнение законодательства о противодействии коррупции лично прокурор края Юрий Немкин, передает "АиФ-Ставрополье".

Нарушения были разными – так, в Шпаковском округе Ставрополья сотрудник муниципалиитета пытался скрыть сведения о том, что он - соучредитель нескольких юрлиц, а в Пятигорске следователь предоставил недостоверные сведения о доходах.

Были и факты кумовства - в Минераловодском округе Ставрополья руководитель одного из учреждений культуры устроил на работу троих родственников.

Скрывали власть имущие и свои доходы - в Буденновском округе директор одной из школ скрыла от работодателя наличие квартиры в Подмосковье и солидной суммы на личном банковском счете.

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