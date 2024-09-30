Вестник Кавказа

Ставрополье оказалось в лидерах по недоступности ипотеки для населения

Ставрополье оказалось в лидерах по недоступности ипотеки для населения
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Ставропольский край оказался в числе регионов с самой недоступной ипотекой. Позволить себе двухкомнатную квартиру могут менее 8% жителей региона.

Ставропольский край оказался на 71 месте в рейтинге регионов страны  по доступности ипотеки для населения. Как подсчитали эксперты, ипотека по рыночной ставке доступна только для 7,7% населения.

Чуть лучше ситуация обстоит, если проводить подсчет со льготными условиями. При таком подходе количество семей, которые могут позволить себе недвижимость, возрастает почти до 22%.

Отметим, что в других регионах Северного Кавказа доступность ипотечного кредитования еще меньше. Например, в Краснодарском крае ипотеку могут позволить себе 4,7% семей, передает РИА.

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