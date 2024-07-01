Вестник Кавказа

Округ на Ставрополье обзавелся новой игровой зоной

Округ на Ставрополье обзавелся новой игровой зоной
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Изобильненском округе открыли новую игровую зону для детей. На нее было потрачено порядка 3 млн рублей. Там установили качели и горки.

В ставропольской станице Новотроицкая Изобильненского округа открыли новую игровую площадку для детей. Она находится в переулке Кубанском.

Как пишет пресс-служба окружной администрации, на проект ушло порядка 4 млн рублей. Он был реализован по программе инициативного бюджетирования при участии жителей округа.

Отмечается, что территорию игровой зоны покрыли мягким покрытием. Здесь также установлены качели и горки. Кроме того, поставили урны и скамейки. Сама территория огорожена.

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