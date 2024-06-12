Вестник Кавказа

Дети из России и Северной Кореи будут отдыхать в лагерях двух стран

Дети из России и Северной Кореи будут отдыхать в лагерях двух стран
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Уже в конце июля первая группа российских детей отправится на отдых в КНДР, в лагерь "Сондвон" – корейский аналог "Артека". Сопровождать их будут российские вожатые, организаторы ожидают множества заявок на поездки.

В конце июля первая группа российских школьников отправится на отдых в детский лагерь на побережье Восточного моря в Северной Корее "Сондовон", который называют северокорейским аналогом легендарного "Артека", сообщил председатель правления "Движения первых" Григорий Гуров.

Смена будет достаточно короткой – она продлится чуть больше недели, с 24 июля по 2 августа, тем не менее, организаторы ожидают всплеск интереса к столь уникальному отдыху, к тому же есть аналогичная договоренность с Вьетнамом и Китаем, передает РИА Новости.

В качестве ответного жеста корейские дети смогут отдохнуть в легендарных российских детских лагерях – для них будут открыты "Артек" в Крыму и "Орленок" в Туапсинском районе Кубани, говорится в сообщении.

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