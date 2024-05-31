В Абхазии появится детский лагерь по типу "Артека"

В Абхазии может быть построен детский лагерь, аналогичный "Артеку". Вопрос строительства лагеря и возможные локации обсудили министры образования России и Абхазии.

Россия и Абхазия могут совместно построить на абхазской территории детский лагерь наподобие крымского "Артека", рассказал начальник отдела по связям с общественностью министерства просвещения Абхазии Аслан Кутелия.

"На данный момент идет проработка абхазской стороной с российскими коллегами возможности строительства в Абхазии детского лагеря по типу международного детского центра "Артек"

– Кутелия

Лагерь сможет принимать как абхазских детей, так и иностранных гостей, в том числе из России. Детский лагерь в Абхазии позволит совмещать отдых с дополнительным образованием.

"Уже намечены потенциальные территории для строительства, этот вопрос обсуждается"

– Кутелия

По словам представителя абхазского министерства, детальная информация о том, где именно будет построен детский лагерь в Абхазии и сколько детей он сможет принимать за смену, появится в ближайшее время. Сейчас стороны активно обсуждают проект, передает Sputnik.

Отметим, главы Минпросвещения России и Абхазии Сергей Кравцов и Инал Габлия провели встречу в рамках форума в Казани "Формируя будущее", который проходит 10-11 июня. На встрече помимо вопроса создания лагеря для детей в Абхазии обсуждалась возможность обеспечения абхазских школ российскими учебниками.