Абхазия лишилась популярного туристического объекта

Администрация Рицинского нацпарка вывела Юпшарский каньон из списка туристических объектов. Теперь здесь нельзя останавливаться и совершать туристические прогулки.

Популярное туристическое место в Абхазии Юпшарский каньон больше не доступен для туристов. Информацию об этом озвучил глава Рицинского нацпарка Адамур Багателия.

Он рассказал, что туристический объект стал слишком опасным для туристических прогулок из-за частого камнепада. Здесь уже установлены соответствующие таблички и ограждения.

"Самое важное то, что камнепады там участились, и это представляет угрозу жизни людей. В связи с этим были установлены ограждения по обеим сторонам автотрассы, запрещающие дорожные знаки и таблички. Машинам теперь там негде припарковаться"

- Адамур Багателия

Также он сообщил, что представители бизнеса, которые здесь работали, уже покинули это место.