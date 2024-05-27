Абхазия лишилась популярного туристического объекта

Администрация Рицинского нацпарка вывела Юпшарский каньон из списка туристических объектов. Теперь здесь нельзя останавливаться и совершать туристические прогулки.
Популярное туристическое место в Абхазии Юпшарский каньон больше не доступен для туристов. Информацию об этом озвучил глава Рицинского нацпарка Адамур Багателия.
Он рассказал, что туристический объект стал слишком опасным для туристических прогулок из-за частого камнепада. Здесь уже установлены соответствующие таблички и ограждения.
"Самое важное то, что камнепады там участились, и это представляет угрозу жизни людей. В связи с этим были установлены ограждения по обеим сторонам автотрассы, запрещающие дорожные знаки и таблички. Машинам теперь там негде припарковаться"
- Адамур Багателия
Также он сообщил, что представители бизнеса, которые здесь работали, уже покинули это место.