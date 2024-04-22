Новое в отдыхе в Абхазии 2024: что такое и сколько стоит миграционный сбор?

С 2024 года в Абхазии вводится новое требование для туристов, которые остаются в республике более чем на две недели. Им нужно зарегистрироваться и заплатить миграционный сбор. Что такое регистрационный сбор и чем он отличается от курортного?

Рост спроса на отдых в Абхазии в 2024 году не прекращается – так, республика стала лидером по количеству бронирований на июнь, обойдя даже Турцию. Совсем скоро, с 1 июня, в Абхазии официально начинается купальный сезон.

Отправляясь в отпуск в Абхазию, стоит знать, что с 2024 года для туристов в республике действует одно новое и очень важное правило, которое связано с регистрационным, или миграционным, сбором.

Курортный сбор в Абхазии 2204

Прежде всего – миграционный сбор никак не связан с курортным сбором.

Курортный сбор существовал в Абхазии с 2006 года. Иностранцы, остающиеся в Абхазии более чем на три дня, должны были платить по 30 рублей в сутки.

В июле 2022 года курортный сбор было решено отменить, он прекратил свое существование с 2023 года.

В парламенте Абхазии поясняли, что сбор не приносил значительных средств, зато его собирание серьезно осложняло жизнь налоговиков.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Миграционный сбор в Абхазии 2024

В апреле 2024 года Миграционная служба Абхазии сообщила об изменении правил регистрационного учета. С 1 января иностранцы и люди без гражданства должны вставать на учет по месту пребывания, при этом разово оплачивается госпошлина – 200 рублей. Встать на учет надо, если человек находится в Абхазии (или собирается) более двух недель.

Как подчеркивала глава правового отдела Миграционной службы Мадина Маргания, это не означает, что въезд в Абхазию стал платным.

"Это не какой-то курортный сбор или плата за въезд в страну, эта та процедура, которая осуществляется уже внутри страны"

– чиновница

Таким образом, разъяснила она, пробыв в стране две недели, каждый иностранец должен будет поставить в известность государство о том, где именно он будет находиться.

Если турист живет в отеле, то его поставят на учет сразу при заселении, вписывая в книгу регистрации. По словам Маргания, гостиница сама должна проконтролировать уплату пошлины, как правило, это решается на месте, передает Sputnik.

Туристы, выбравшие частный сектор, по истечении 14 дней должны зарегистрироваться самостоятельно. Сделать это нужно в Миграционной службе. Оплата пошлины производится в любом банке.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Более того, подчеркнула представитель Миграционной службы, похожие правила действовали с 2013 года. Тогда размер пошлины составлял всего 60 рублей, регистрироваться надо было спустя три дня, и срок регистрации был всего месяц, затем процедуру надо было повторять.

Теперь регистрация для россиян действительна 90 суток.

Следить за выполнением закона будет Миграционная служба. Нарушители заплатят штраф – от 4,8 тыс до 6 тыс рублей.