Отдых в Абхазии в июне 2024 предпочтут втрое больше россиян

Спрос на отдых в Абхазии показывает взрывной рост, следует из данных сервиса онлайн-бронирования "Островок".
Отели Абхазии в июне забронировали в три раза больше российских туристов, чем год назад. В результате Абхазия стала лидером по этому показателю. В том числе республика обогнала и Турцию, занимавшую первое место в прошлом и в 2022 годах, пишет ТАСС.
"При этом доля направления в общем объеме бронирований в отелях за рубежом увеличилась почти в два раза – с 7% до 13%"
– сервис
Серьезный рост спроса произошел и на пляжный отдых в Азии: отдых в Индонезии выбирают в три раза чаще, в Таиланде число бронирований выросло на 75%.
Отели на Ближнем Востоке бронируют чаще на 25%. Более чем в полтора раза вырос спрос на отдых в ОАЭ. Турцию выбрали для отдыха в июне на 55% больше россиян, чем год назад.
Напомним, накануне власти назвали дату начала купального сезона в Абхазии в 2024 году. Пляжи будут готовы принимать туристов с 1 июня – по крайней мере, такие предписания выданы местным администрациям и предпринимателям. За несколько дней до старта сезона пройдут проверки. Пляжи, не справившиеся с подготовкой, получат десятидневную отсрочку.