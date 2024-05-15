Море в Абхазии – самое чистое, спокойное и теплое Черное море

Абхазия знаменита прежде всего своим Черным море, которое здесь чище, чем в Сочи. Расскажем о температуре моря, начале купального сезона, штормах, дельфинах и медузах, а также песчаных пляжах Абхазии.

Что главное в пляжном отдыхе в Абхазии? Конечно, море. Теплое и ласковое, оно зовет туристов.

Какое море в Абхазии?

Абхазия – небольшая страна, вытянувшаяся вдоль берега Черного моря и расположенная в северо-восточной его части. Протяженность морского побережья составляет порядка 240 км.

С запада и востока вдоль границы протекают реки Псоу (граница с Россией) и Ингур (граница с Грузией) соответственно – обе они впадают в Черное море.

Большую часть – около 75% – территории Абхазии занимают горы, а точнее отроги Главного Кавказского хребта. Поэтому большинство сел и городов расположены именно на берегу моря.

Температура моря в Абхазии

Море в Абхазии считается теплым.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В мае купаться может быть еще рановато – всего +18.

Средняя температура моря в Абхазии в июне достигает комфортных для купания +22 градусов, на мелководье и в защищенных от ветра бухтах море прогревается еще сильнее.

В июле температура морской воды около +24, самое теплое – как парное молоко – море в августе: +26 градусов.

В бархатный сезон море остывает: в сентябре его температура уже 25 градусов, в октябре она опускается до 20 градусов, в ноябре падает до +17.

Когда начинается купальный сезон в Абхазии?

Сезон пляжного отдыха в Абхазии начинается раньше и заканчивается позже, чем на остальных черноморских курортах на постсоветском пространстве.

© Фото: Вера Ромашкина/ "Вестник Кавказа"

Теплое ли море в Абхазии в июне? Да, вполне, именно в этом месяце обычно проходит официальное открытие купального сезона. Впрочем, некоторые туристы купаются уже в мае.

Первый пик сезона длится с июня по август. Второй приходится на бархатный сезон: с сентября по середину октября. Можно купаться и позже, но, скорее всего, будет прохладно.

Где чище море – в Абхазии или Сочи?

Чистое ли море в Абхазии – один из главных вопросов, которые интересуют туристов в первую очередь.

Считается, что море в Абхазии самое чистое на всем черноморском побережье стран бывшего СССР, и чище, чем в Сочи.

© Фото: Вера Ромашкина/ "Вестник Кавказа"

Почему так – есть несколько версий.

В Абхазии – даже в туристический сезон – гораздо меньше людей, чем в соседнем Сочи. В Сочи только на постоянной основе живет порядка 450 тыс жителей, за 2023 год курорт посетили 7,6 млн туристов. А население всей Абхазии – около 250 тыс человек, турпоток в прошлом году туда составил 7,6 млн туристов.

В Абхазии, в отличие от российского побережья Черного моря, нет крупных промышленных предприятий. Как это влияет на экономику республики – вопрос особый, но польза для чистоты моря очевидна.

Хотя в Абхазии нет созданных руками человека очистных сооружений, однако имеются их природные аналоги. На дне моря существует множество подводных каньонов, куда опускаются стоки. В этих естественных желобах их постепенно обезвреживают морские обитатели.

Судоходство у берегов Абхазии ведется ровно настолько, чтобы обеспечить ее внутренние нужды. Действует всего один торговый порт Сухум, транзит через него не осуществляется. Ключевые морские пути расположены далеко от берега, реки не судоходны. Поэтому в море в Абхазии практически не бывает корабельного мусора.

Абхазы традиционно бережно относятся к природе. Поэтому за многообещающие с точки зрения выгоды, но могущие нарушить естественный баланс проекты здесь предпочитают не браться – и природа отвечает благодарностью.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Почему в Абхазии бирюзовое море?

Море в Абхазии обладает и особым цветом – это насыщенно бирюзовый, с разными оттенками цвет.

Воду окрашивают горные реки, которые приносят в море горные породы. Они перемешиваются течениями, отчего и возникает характерный бирюзовый оттенок.

Удивительно, что до российской части Черного моря примеси не добираются, и вода на пляжах в Адлере будет менее яркой.

Пляжи Абхазии с песком

Большинство пляжей Абхазии галечные, и вода на них прозрачнее, чем на песчаных.

Однако некоторым туристам, например, тем, кто едет на отдых с детьми, больше подходят пляжи с песком, и такие в Абхазии тоже имеются.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Песчаные участки можно найти в Гагре, есть пляж с песком в близлежащем поселке Цитрусовый.

Популярен у туристов "Белый" пляж с очень светлым песком в Новом Афоне.

Песчаный пляж в поселке Агараки неподалеку от Пицунды радует соснами, хорошие отзывы дают и расположенному неподалеку пляжу Рыбзавода.

Привлекают гостей Абхазские Мальдивы – платный песчаный пляж Капитан Блэк находится в Пицундской бухте в поселке Лдзаа.

В Гудауте можно отдохнуть на песчаном пляже при пансионате "Мюссера", а также пляже "Золотой берег".

В Сухуме один из самых известных песчаных пляжей – Мокко (иначе Синопский).

В Очамчире, практически у границы с Грузией, есть удивительный пляж с черным песком, однако он не благоустроен.

Штормы в Абхазии

Море в Абхазии удивительно спокойное – в том смысле, что на нем практически не бывает штормов, тем более сильных.

Условно "сезоном" штормов можно назвать начало сентября: иногда перед началом бархатного сезона льют дожди и штормит.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Кроме того, случаются штормы и зимой, в феврале.

В целом вероятность шторма в Абхазии гораздо ниже, чем на других черноморских курортах.

Есть ли медузы в Абхазии?

В Абхазии можно встретить всего два вида медуз.

Аурелия – полностью безопасна. Она небольшая (примерно 10 см в диаметре), полупрозрачная и плоская.

Корнерот – крупнее аурелии – может достигать размеров ведра, купол выпуклый с фиолетовой окантовкой, фиолетовые у него и щупальца. Корнерот вызывает ожоги, как крапива, однако они не опасны для человека, если у него нет аллергии и не ослаблен иммунитет.

© Фото: Wikimedia Commons, Francesco Ranieri, Creative Commons 3.0 Unported license

Важно, что корнероты любят прохладу, поэтому эти медузы приплывают в Абхазию уже осенью, когда море остывает.

Есть ли дельфины в Абхазии?

Одни из самых чудесных морских обитателей – дельфины – живут и в Абхазии. Их можно увидеть собственными глазами на всем побережье – от Цандрипша до Сухума. Иногда эти умнейшие животные даже подплывают к купающимся туристам.

Когда лучше ехать на море в Абхазию?

Свои плюсы и минусы есть у каждого месяца. В мае еще прохладно, но зато мало туристов и низкие цены.

В июне еще нет изнуряющей жары, основной поток туристов впереди, поэтому отдых все еще может обойтись более бюджетно, чем в пик сезона.

В июле-августе море как парное молоко. Август кроме того считается самым жарким месяцем.

В сентябре начинается бархатный сезон, который продлится до середины октября. Поток туристов падает, цены тоже, погода и море все еще теплые, но не исключены дожди и штормы.

© Фото: Вера Ромашкина/ "Вестник Кавказа"

Когда именно поехать на отдых в Абхазию стоит выбирать исходя из своих приоритетов. Например, тем, кто не переносит жару, лучше не приезжать в Абхазию в июле и августе.

Важно, что, независимо от сезона, в Абхазии практически всегда можно найти сравнительно малолюдные пляжи, например, удаленные от основных курортов или платные.