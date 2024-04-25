Аэропорт в Абхазии: как идет строительство и когда он откроется?

Ход строительства аэропорта в Сухуме проверил президент Абхазии. Аслан Бжания посетил место, где откроется воздушная гавань, неподалеку от села Бабушара, и провел там совещание с членами правительства.

Работы по строительству аэропорта Сухума идут в соответствии с графиком – процесс создания воздушной гавани обсуждался на месте на совещании под председательством президента Абхазии Аслана Бжания.

"На сегодняшний день продолжается подготовка производственной базы для размещения складов инертных материалов. Закончены работы по устройству фундаментов цементно-бетонных заводов, начат монтаж самих заводов"

– пресс-служба главы республики

В сообщении также говорится, что территория производственной базы была ограждена, теперь туда доставляется необходимое оборудование.

Параллельно ведутся работы по восстановлению взлетно-посадочной полосы и рулежных дорожек, а также перрона. Реконструкция реализуется в соответствии с графиком.

На совещании Бжания распорядился, чтобы министерства и ведомства, которые участвуют в создании аэропорта, наладили более тесное взаимодействие.

После мероприятия президент ознакомился с ходом работ на ВПП.

В каком году откроют аэропорт в Абхазии?

Власти Абхазии планируют, что регулярное авиасообщение через аэропорт Сухума будет запущено уже к началу туристического сезона 2025 года.

На 2024-й год запланирован тестовый рейс. По его результатам будет отлажена технология отправки и приема воздушных судов.