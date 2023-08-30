Как добраться до Сухума: "Ласточка" выполнила тестовый рейс из Сочи

Российский скоростной электропоезд "Ласточка" сегодня, как и планировалось, совершил тестовый рейс по продленному маршруту из Сочи в абхазский Сухум. Были выявлены проблемы, после их решения пройдет еще один пробный рейс.

Российская "Ласточка" выполнила тестовую поездку от Сочи до столицы Абхазии – Сухума, сообщает "Абхазская железная дорога".

На данный момент "Ласточки" курсируют между Сочи и Гагрой.

По словам гендиректора АЖД Арсоу Читанава, во время пробного заезда были обнаружены проблемы, однако все они подлежат решению. Главная причина сложностей – больший, по сравнению с обычными поездами, размер "Ласточки".

Глава компании уточнил, что когда все вызвавшие сомнения моменты устранят, будет проведен еще один тестовый рейс, передает Sputnik Абхазия.

Напомним, ранее главный инженер АЖД Леонид Куруа сообщил, что если тестовый рейс окажется успешным, то уже в ближайшее время может быть запущено регулярное движение по маршруту.