Отдых в Сухуме: 10 достопримечательностей на любой вкус

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сухум – это одно из удивительных мест Абхазии. В городе и рядом расположены множество разнообразных достопримечательностей, от термальных источников и таинственных пещер, до театров и храмов. Что посмотреть и чем знаменит Сухум?

Столица Абхазии – город Сухум на берегу теплого Черного моря – пользуется несколько меньшей популярностью у туристов, чем Гагра или Пицунда. А зря, ведь в городе и рядом можно найти все составляющие отличного отдыха: это яркая природа, исторические и природные достопримечательности, театры и музеи, безусловно, море и пляж, и, конечно, насыщенная кухня.

Сухум предлагает много возможностей как для спокойного, так и для активного отдыха, причем не только экскурсий, но и велосипедных прогулок. А местные кафе и рестораны предлагают большой выбор традиционных абхазских блюд, таких как шашлык, хачапур-лодочка и многие другие.

Топ-10 достопримечательностей Сухума

"Брехаловка"

Небольшое, но легендарное кафе на берегу моря, где можно насладиться не только кофе по-сухумски, но и неторопливой беседой. Здесь можно встретить известных людей, от политиков до художников, а у постоянных гостей есть свои чашки. В "Брехаловке" можно насладиться самым вкусным кофе в Абхазии, приготовленным на песке, полюбоваться морем и поговорить обо всем на свете.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сухумский ботанический сад

Один самых древних ботанических садов на всем Кавказе был основан в далеком 1840 году. Сейчас его площадь составляет около 5 га, на которых растут порядка 4 тыс видов растений со всех уголков планеты, в том числе магнолии, оливковые деревья и секвойя.

Сухумский ботанический сад пережил три войны: две русско-турецкие и конфликт в 1990-е годы. Несмотря на все кризисы и сложности, он и по сей день радует местных жителей, туристов и ученых – здесь проводит исследования Ботанический институт Академии наук Абхазии.

Ботанический институт

Сухумский обезьяний питомник

Питомник был создан в 1927 году для изучения человеческих болезней. После войны в 1990-х годах из двух тысяч обезьян в нем осталось всего 30 особей. За последние 30 лет их количество выросло до 300. В питомник лучше приезжать с гостинцами: обезьяны охотно принимают угощение.

Беслетский мост в Сухуме

Арочный Беслетский мост был построен около 800 лет назад. Он удивителен тем, что у него нет перил, так что пройтись по нему можно, но очень аккуратно. Впрочем, мост настолько прочен, что выдерживает нагрузку до 8 тонн.

daxure, Wikimedia Commons, public domain

Ущелье реки Басла, через которую перекинут мост, живописно, обычно здесь малолюдно, так что после посещения моста можно насладиться красотой нетронутой природы.

Озеро Амткел

Это самое молодое озеро Абхазии. Оно появилось в 1891 году в результате землетрясения: горный обвал перегородил реку Амткел, выше запруды и возникло крупное – второе по площади в Абхазии – озеро.

В кристальной чистой воде озера Амткел летом можно искупаться, так как в августе оно прогревается до терпимых 20 градусов, что редкость для горных озер. А после можно устроить пикник на поляне в лесу неподалеку.

Пещера Абрскила

Удивительная пещера галерейного типа располагается в окрестностях села Отап. Ее длина примерно 800 метров. Собираясь на экскурсию, стоит потеплее одеться и взять с собой теплые носки: во время экскурсии нужно будет идти по горной реке. Сапоги в пещере выдают, но шанс промочить ноги в студеной воде есть всегда.

Интересна абхазская легенда о пещере. Абрскилом звали мифологического богатыря-богоборца. Как-то он бросил вызову самому богу Анцва. Чтобы наказать гордеца, Анцва велел заточить его в пещере и приковать к огромному столбу. Абрскил не уставая пытался расшатать столб, но каждый раз, когда столб вот-вот был готов выпасть, прилетала птица и садилась на него. Герой бил по ней молотом, но проворная птица улетела, а столб снова входил в землю.

Термальные источники Кындыг

В окрестностях Сухума есть локация, которая может принести пользу не только душе, но и телу. Поправить здоровье можно на сероводородных водах в селе Кыдгыг. Кипящая хлоридная кальциево-натриевая минеральная вода бьет из прямо земли. Благодаря системе трубопроводов она остывает, и в бассейне температура ее составляет 45 градусов. Есть там и источники целебной грязи.

Вода из Кындыгского горячего источника помогает при:

заболеваниях пищеварительной системы;

болезнях сердца и сосудов;

нервных болезнях;

мочеполовых заболеваниях;

проблемах с опорно-двигательным аппаратом;

кожных болезнях.

Драматический театр имени Самсона Чанба

Главный драматический театр в Абхазии был основан в 1918 году. Название театр получив в честь известного писателя Самсона Чанба.

Постановки часто носят исторический характер. Спектакли идут на государственном языке, то есть на абхазском. Однако это не проблема, так как обычно они сопровождаются синхронным переводом на русский.

сайт театра

Сухумская гора

Недалеко от набережной на востоке Сухума находится гора высотой около 200 м. С нее открываются захватывающие дух виды: с одной стороны на местные жилые дома, с другой – на Сухумскую бухту. На склоне горы расположена телевышка. Попасть на обзорную площадку можно бесплатно.

Благовещенский собор Сухума

Величественный храм строился с 1909 по 1915 год на средства греческой общины. Рядом с ним были примерно в то же время были построены католическая и лютеранская церкви. Все они действуют по сей день.

В самом кафедральном соборе Благовещения Пресвятой Богородицы службы проходят на трех языках:

абхазском,

церковнославянском,

греческом.