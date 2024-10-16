Вестник Кавказа

Азербайджан и Дагестан ведут активную работу по развитию логистики – Абдулатипов

Азербайджан и Дагестан ведут активную работу по развитию логистики – Абдулатипов
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Рамазан Абдулатипов заявил, что Баку является одним из главных партнеров Москвы в развитии МТК "Север-Юг. Он отметил, что Азербайджан и Дагестан развивают логистику.

Бывший руководитель Дагестана, а ныне глава Каспийского международного интеграционного клуба "Север-Юг" Рамазан Абдулатипов отметил роль Азербайджана в развитии транспортного коридора "Север-Юг".

Он заявил, что Азербайджан с самого начала является одним из главных партнеров России в развитии коридора и добавил, что Баку инвестировал в этот проект, а также прилагает усилия для его развития.

Экс-глава Дагестана напомнил о недавнем заявлении Владимира Путина о важности создания логистических центров на границе России и Азербайджана. Абдулатипов подчеркнул, что Баку и Махачкала ведут активную работу в этом направлении.

Кроме того, он высоко оценил деятельность Ильхама Алиева, сказав, что президент АР постоянно уделяет внимание вопросу логистики и подчеркивает заинтересованность Баку в повышении эффективности работы транспортного коридора.

Председатель Клуба сообщил, что МТК "Север-Юг" сегодня находится в центре внимания. Абдулатипов выделил важность налаживания взаимодействия таможенных структур.

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Баку, Азербайджан

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