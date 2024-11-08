Армения уступила Фарерским островам в Лиге наций

Сборная Армении по футболу провела в четверг вторую за месяц встречу с национальной командой Фарерских островов. Игра завершилась сенсационной победой гостевой команды.

В Ереване только что закончилась встреча Лиги наций между сборными Армении и Фарерских островов. Победу со счетом 1:0 одержали гости.

Победный мяч на 33-й минуте забил с пенальти Вильормур Давидсен.

Предыдущая встреча команда в Лиге наций состоялась чуть более месяца назад. Игра проходила в городе Торсхавн и завершилась результативной ничьей со счетом 2:2.

Турнирная таблица

На данный момент лидером группы 4 Лиги С является с 10 очками Северная Македония. На втором месте располагаются Фарерские острова, в активе которых 6 очков. Третье и четвертое место занимают Армения и Латвия, набравшие по 4 очка. Встреча сборных Северной Македонии и Латвии начнется сегодня в 22:45 (мск).