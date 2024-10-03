Вестник Кавказа

Армения ушла от поражения в матче с Фарерскими островами в Лиге наций

сборная Армении по футболу
© Фото: соцсети Футбольной федерации Армении
Сборная Армении играла сегодня на выезде против Фарерских островов в Лиге Наций. Встреча завершилась результативной ничьей.

В четверг, 10 октября, в городе Торсхавн состоялся матч Лиги Наций между сборными Фарерских островов и Армении.

Счет на 37-й минуте открыл полузащитник хозяев Янн Беньяминсен. На 44-й минуте хавбек Лукас Селараян восстановил равновесие. На 85-й минуте полузащитник Йоуаннес Бьярталуйд отправил второй мяч в сетку ворот армянской команды, однако на 93-й минуте хавбек Гор Манвелян снова сделал счет равным, установив окончательный результат – 2:2.

Турнирная таблица

На данный момент группу 4 Лиги С возглавляет с 7 очками сборная Северной Македонии. На втором месте находится Армения, набравшая 4 очка. На третьей строчке располагается Латвия, в активе которой 3 очка. Замыкает квартет с 2 очками  Фарерские острова.

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