Сборная России по футболу сыграет с Сирией в ноябре

Сборная России по футболу проведет товарищеский матч с Сирией в ноябре. Также в ноябре пройдет встреча с еще одним соперником, который пока не озвучен.

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин сообщил, что сборная страны проведет товарищеский матч с Сирией. В настоящий игроки сборной проходят подготовку в рамках в учебно-тренировочного сбора. Об этом передает "Матч ТВ".

Отметим, что сборная Сирии по футболу занимает 93-ю строчку в рейтинге сборных ФИФА. Высшим достижением в истории команды является 1 / 8 финала в Кубке Азии.

Напомним, что в 2022 года ФИФА и УЕФА запретили сборной России участвовать в официальных турнирах. С того момента национальная команда проводит товарищеские игры.

Ранее появилась информация, что национальная команда также сыграет с Пакистаном в октябре, но официального подтверждения пока нет.