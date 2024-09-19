Сборная России по футболу может встретиться с Туркменистаном

Соперником российской сборной в следующую международную паузу может стать Туркменистан. В качестве места встречи рассматривается Москва.

В ноябре этого года сборная России по футболу может провести встречу с командой Туркменистана. Данный вопрос обсудили РФС и Федерация футбола Туркменистана.

Как отмечается, стороны предварительно договорились о проведении матча. С большой долей вероятности он пройдет в Москве 15 ноября, передает Sport24.

Ранее сообщалось, что РФС договорился о проведении товарищеского матча с Сирией. Игра должна пройти 19 ноября, однако место проведения пока не определено.

Напомним, предыдущая встреча сборной России состоялась в начале сентября в Ханое против Вьетнама. Победу со счетом 3:0 одержала российская команда.