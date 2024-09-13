Россия опустилась на одну строчку в новом рейтинге ФИФА

Аргентина по-прежнему удерживает первую строчку в обновленном рейтинге ФИФА. В топ-3 также входят Франция и Испания.

ФИФА представила обновленный рейтинг национальных сборных, согласно которому Россия опустилась на одну строчку и располагается теперь 34-м месте.

Возглавляет рейтинг действующий чемпион мира сборная Аргентины, победившая также на последнем Кубке Америки. В топ-3 входят Франция и Испания, выигравшая этим летом чемпионат Европы. С 4-го по 10-е место находятся Англия, Бразилия, Бельгия, Нидерланды, Португалия, Колумбия и Италия.

Сборная Ирана улучшила свои позиции и поднялась на 19-е место. Турция располагается на 26-й строчке, Грузия – на 66-й, Армения – на 96-й, Казахстан – на 109-й, Азербайджан – на 113-й, Туркменистан – на 142-й.