Сборная России по футболу разгромила Вьетнам в Ханое

Российская сборная провела сегодня свой первый товарищеский матч в рамках поездки во Вьетнам. Подопечные Валерия Карпина отправили в сетку ворот хозяев три безответных мяча.

В Ханое только что завершился товарищеский матч между сборными Вьетнама и России по футболу. Победу со счетом 3:0 одержала российская команда.

Первый мяч в игре забил на 24-й минуте полузащитник Далер Кузяев. На 61-й минуте сборная России удвоила свое преимущество благодаря автоголу вьетнамского хавбека Ву Ван Тханя. На 76-й минуте нападающий Тамерлан Мусаев отправил третий мяч в ворота хозяев, установив окончательный результат.

Напомним, послезавтра подопечные Валерия Карпина проведут в Ханое еще один матч. Соперником будет сборная Таиланда.